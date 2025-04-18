Начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса в города Ханкенди и Шуша

Начался визит представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, в города Ханкенди и Шуша.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, делегацию сопровождает помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев. Делегация сначала прибыла в Физулинский международный аэропорт. Далее представители дипломатического корпуса посетят город Ханкенди, где встретятся со студентами Карабахского университета.

После ознакомления с городом Ханкенди гости отправятся в Шушу, где ознакомятся с проводимыми работами по строительству и благоустройству.