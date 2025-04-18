Хикмет Гаджиев: Подход Азербайджана заложил основу для мира на Южном Кавказе

Азербайджан решительно и ответственно, на государственном уровне, положил конец конфликту.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в Карабахском университете в рамках визита представителей дипломатического корпуса в Ханкенди.

Он отметил, что подход Азербайджана не только положил конец конфликту, но и заложил основу для долгосрочного примирения и мира на Южном Кавказе:

«Переходное правосудие чрезвычайно важно в любой постконфликтной ситуации. Исполнители преступлений, совершенных против азербайджанского народа, включая военные преступления и преступления против человечности, уже предстали перед законом. Судебные процессы в настоящее время продолжаются в Азербайджане. Мы надеемся, что в результате прозрачного и открытого судебного разбирательства восторжествует справедливость. Это ключевой компонент любого постконфликтного процесса. Азербайджан создал новый статус-кво в регионе Южного Кавказа, основанный на принципах международного права и территориальной целостности».

Помощник Президента подчеркнул, что Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы вступают в исторический этап реконструкции, трансформации и восстановления.