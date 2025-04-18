WSJ: Уиткофф обсуждал в России «вопрос территорий»

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в контексте урегулирования в Украине обсуждал «вопрос территорий», который, по его словам, может быть частично решен, пишет газета Wall Street Journal.

Путин 11 апреля встретился с Уиткоффом, который посетил Россию. Переговоры продлилась около четырех с половиной часов. Контакты президента РФ и спецпосланника президента США посвящены украинскому урегулированию.

Как сообщает издание, Уиткофф заявил, что Россия в рамках урегулирования сможет сохранить за собой «некоторые регионы, но не все».

Также, по данным Wall Street Journal, Уикофф допустил, что Киеву могут быть не так важны регионы, в которых население в основном говорит на русском языке.

Источник: РИА Новости