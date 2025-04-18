В двух районах Баку снесут здания с истекшим сроком эксплуатации
В двух районах Баку начинаются работы по сносу аварийных зданий, срок эксплуатации которых уже истёк.
Как передаёт 1news.az со ссылкой на iqtisadiyyat.az, на этот раз демонтаж затронет Сабунчинский и Сураханский районы столицы.
Согласно полученной информации, в Сабунчинском районе сносу подлежат аварийные дома, расположенные по следующим адресам: улица Бабека, дом 23; улица М.Фрунзе, дом 16; улица 6-й Мядян, дом 38; улица Ю.Мамедалиева, дом 32. В Сураханском районе демонтаж будет проведён по адресу: улица Х.Алекперова, дом 87.
Центр территориального строительства и планирования при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре уже приступил к разработке проектно-сметной документации, необходимой для начала работ.