В двух районах Баку снесут здания с истекшим сроком эксплуатации

В двух районах Баку начинаются работы по сносу аварийных зданий, срок эксплуатации которых уже истёк.

Как передаёт 1news.az со ссылкой на iqtisadiyyat.az, на этот раз демонтаж затронет Сабунчинский и Сураханский районы столицы.

Согласно полученной информации, в Сабунчинском районе сносу подлежат аварийные дома, расположенные по следующим адресам: улица Бабека, дом 23; улица М.Фрунзе, дом 16; улица 6-й Мядян, дом 38; улица Ю.Мамедалиева, дом 32. В Сураханском районе демонтаж будет проведён по адресу: улица Х.Алекперова, дом 87.

Центр территориального строительства и планирования при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре уже приступил к разработке проектно-сметной документации, необходимой для начала работ.