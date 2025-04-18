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В Ханкенди, Агдере и Ходжалы инвестировано 30 млн манатов

First News Media11:35 - Сегодня
В Ханкенди, Агдере и Ходжалы инвестировано 30 млн манатов

439 субъектов предпринимательства инвестировали 30 миллионов манатов в Ханкенди, Агдере и Ходжалы.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджана в городах Ханкенди, Ходжалы и Агдеринском районе Эльчин Юсубов во время своего выступления в Карабахском университете в рамках визита представителей дипломатического корпуса в Ханкенди.

Э.Юсубов отметил, что в настоящее время создаются благоприятные условия для местных и иностранных инвесторов: «До конца года в этих районах будут обеспечены работой более 3 тысяч человек».

Специальный представитель добавил, что также продолжается строительство аэропорта Ханкенди: «Кроме того, здесь строятся новые современные автомобильные и железные дороги, вводится в эксплуатацию современная ГЭС, расширяется использование альтернативной энергии на основе принципа зеленой энергетики, ведутся работы по восстановлению лесов, вырубленных в период оккупации».

Он отметил, что также разрабатывается новый генеральный план Ханкенди: «На этих территориях будут реализованы современные инфраструктурные проекты. Также быстрыми темпами и системно продолжаются работы по разминированию. Восстанавливаются наши села, разрушенные в период оккупации. В 7 населенных пунктах Ханкенди, Агдере и Ходжалы обеспечено проживание 12 тысяч человек. В село Баллыджа переселены 136 семей, в село Гасанриз Агдеринского района - 70 семей, то есть 238 жителей, в село Суговушан - 180 семей, то есть 592 жителя. До конца 2025 года планируется полное восстановление и переселение населения в 24 села, в 8 из которых ведутся проектные работы, а в 16 - восстановительно-строительные работы».

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