Армянская армия теперь делает ставку на сержантов

В Вооруженных силах Армении необходимо учредить должности сержанта Генерального штаба, корпусного сержанта и штабного сержанта.

Об этом на заседании Национального Собрания заявил заместитель министра обороны республики Арман Саркисян, передают армянские СМИ.

«В процессе осуществления реформ в Вооруженных силах первостепенное значение имеет развитие сержантской системы. Это ключевое условие создания профессиональных Вооруженных сил», - пояснил Саркисян.

По его словам, изучение сержантской системы армий западных стран, а также Восточной Европы показало, что сержантская система полкового звена включает в себя наличие сержантов Генерального штаба и армейских направлений, которые руководят деятельностью сержантов низшего звена и обеспечивают командную вертикаль сержантской системы.

Депутат от оппозиционного блока «Армения» Гегам Манукян, в свою очередь, выразил недоумение по поводу данных реформ. Ему, в частности, хотелось бы узнать больше подробностей относительно новой сержантской системы. Эти подробности, по признанию парламентария, ему обещали представить высокопоставленные представители Генштаба и Минобороны, однако этого, почему-то, так и не произошло.