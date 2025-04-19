В МИД РФ заявили о последствиях появления контингентов НАТО в Украине

Появление на территории Украины военных контингентов стран НАТО будет иметь для них негативные последствия, так как это неприемлемо для России.

Как передает ТАСС, об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников в эфире телеканала "Россия-24".

"Появление на территории Украины военных контингентов государств НАТО для нас категорически неприемлемо и будет иметь для них негативные последствия", - сказал он.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что страны ЕС и НАТО в формате "коалиции желающих" изучают отправку войск в Украину после перемирия в различных форматах.

"Дискуссия продолжается. Ряд стран готовы участвовать, ряд нет. Но главный вопрос о том, если будет мир, то какие силы и возможности нам понадобятся. Мы рассматриваем мониторинговую миссию, миротворческую миссию, миссию сдерживания, миссию усиления", - отметила она.