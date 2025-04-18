Рубио: Британия, Франция и Германия могут помочь подойти ближе к решению по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Британия, Франция и Германия могут помочь подойти ближе к решению по Украине, назвал конструктивными их идеи.

«Мы постоянно говорим с нашими союзниками... Мы бы хотели, чтобы они остались вовлеченными... Я думаю, что Британия, Франция и Германия могут помочь нам продвинуться в этом и подойти ближе к решению. Я подумал, что они очень помогли, их идеи были конструктивными», - заявил он в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube.

Источник: РИА Новости