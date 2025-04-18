Китай опроверг информацию о поставках вооружений РФ

Министерство иностранных дел Китая опровергло информацию о поставках Пекином вооружений России.

Соответствующее заявление сделал на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя заявления украинской стороны о якобы поставках Китаем пороха и артиллерийских систем России.

«Китай никогда не предоставлял летальных вооружений ни одной из сторон конфликта и всегда строго контролировал экспорт продукции двойного назначения. <...> КНР твердо выступает против необоснованных обвинений и политических манипуляций», - подчеркнул официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Источник: ТАСС