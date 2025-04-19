Сегодня в Баку вымыты 550 улиц - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

19 апреля в рамках широкомасштабных очистительных работ, проводимых коммунальными службами города Баку в столице, была убрана пыль и грязь с улиц, обочин дорог, из дворов и кварталов, осуществлен уход за зелеными насаждениями.

Об этом сообщили в пресс-службе Исполнительной власти города Баку.

Отмечается, что с самого утра специальная техника коммунальных служб вымыла с применением моющих средств 550 основных улиц, проспектов и внутриквартальных дорог города, также были выполнены широкомасштабные работы по очистке и благоустройству территорий.

Субботник, охвативший все районы столицы, стал большим вкладом в дальнейшее благоустройство Баку.

13:18

В субботу, 19 апреля, по инициативе Исполнительной власти города Баку в столице были проведены масштабные работы по санитарной очистке и благоустройству в рамках весеннего сезона.

Целью мероприятий является повышение уровня санитарной чистоты города и уход за зелеными насаждениями, сообщили в пресс-службе Исполнительной власти города.

Коммунальные службы Баку осуществили мойку основных улиц и проспектов с использованием безопасных для растений и животных моющих средств, очистили скопившийся после сильного дождя слой грязи. Одновременно были проведены работы по очистке внутридворовых и межквартальных дорог. Сотрудники службы также промыли тротуары, бордюры, опоры уличного освещения, ограждения вдоль дорог, скамейки в парках и зонах отдыха, а также организовали уборку в жилых дворах.

Были очищены витрины объектов общественного питания, торговли и других учреждений, а также наведен порядок на прилегающих к ним территориях.

Сотрудники Объединения по озеленению города Баку промыли пыль и грязь, скопившиеся на деревьях вдоль магистралей и проспектов, разрыхлили почву у их корней, провели агротехнический уход и внесли органические удобрения. Кроме того, для радости жителей и гостей столицы были высажены яркие цветы и созданы красочные цветочные композиции.

Все необходимые мероприятия по поддержанию санитарной чистоты и защите зелёных насаждений в Баку будут продолжаться на протяжении всего года.