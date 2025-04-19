Микроавтобус с детской футбольной командой перевернулся в Казахстане, погиб тренер

Микроавтобус с детской футбольной командой перевернулся в Акмолинской области Казахстана.

Тренер команды погиб, дети госпитализированы. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

"На автодороге Астана - Ерейментау - Шидерты произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса марки Mercedes. В результате аварии на месте скончался тренер. Дети доставлены в медицинское учреждение и находятся под наблюдением врачей", - заявили в департаменте полиции.

Там пояснили, что "водитель транспортного средства, совершая маневр обгона грузовой автомашины, допустил опрокидывание". "В салоне микроавтобуса находились 16 детей в возрасте от 14 до 16 лет и тренер", - добавили в департаменте.

По словам собеседника агентства, команда ехала из города Павлодара в Астану на соревнования. Руководители частной спортивной школы, отправившие своих воспитанников на соревнования, не уведомили сотрудников полиции, в связи с чем сопровождение патрульными нарядами не проводилось, указали в департаменте.

Источник: ТАСС