В Баку состоялась премьера фильма «Doğma torpaq» - ФОТО

В киноцентре «Низами» в Баку состоялась премьера полнометражного художественного фильма «Doğma torpaq» («Родная земля»).

Как сообщает 1news.az, картина была создана при поддержке Министерства культуры, Агентства кино Азербайджанской Республики и киностудии Narimanfilm.

Режиссером и автором сценария выступил Ильгар Сафат, продюсером - Нариман Мамедов.

Фильм охватывает три ключевых этапа новейшей истории Азербайджана: изгнание азербайджанцев с территории современной Армении - исторических азербайджанских земель, события первой Карабахской войны, в частности Ходжалинский геноцид, а также славная победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

В киноленте описываются события 1992 года - одного из самых сложных и судьбоносных периодов для страны, только что восстановившей свою независимость. Картина значима как с художественно-эстетической точки зрения, так и с позиции сохранения национальной памяти.

Съемки проходили в Гобустанском, Губинском, Бардинском, Загатальском, Гахском районах, а также в Баку и Шуше.

Отметим, что «Doğma torpaq» стал первым художественным фильмом, снятым на освобожденных территориях Карабаха, в частности - в городе Шуша, после 44-дневной Отечественной войны.

Оператором-постановщиком фильма «Doğma torpaq» является Константин Эсадзе, композитором – Араз Гумбетли, звукорежиссером – Иван Гусаков, продюсером – Нариман Мамедов. Главные роли в фильме исполнили Рустам Джабраилов и Алина Воронцова (Россия). В фильме также приняли участие народные артисты Хаджи Исмайлов, Мабуд Магеррамов, а также актеры Азер Айдемир, Горгуд Джафарли, Рашад Сафаров, Эльдар Багирбеков, Аждар Зейналов, Ярослав Трифонов, Амина Аббасова и другие.

В создании фильма приняли участие компании PASHA Holding, United Alliance group, Gazelli Group, AzMade Group, CMS, Azersun Holding, а также Caspian Energy Club и İTV.

Фильм будет демонстрироваться в кинотеатрах с 24 апреля.