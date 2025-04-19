Германия блокирует поставку истребителей Турции
Власти Германии блокируют поставки около 30 истребителей Eurofighter в Турцию.
Об этом пишет Handelsblatt со ссылкой на источники.
По данным газеты, основной причиной того, почему Берлин не дает разрешение на поставки, стало задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу. В правительстве ФРГ считают это «ударом по турецкой демократии» и полагают, что необходимо «остановить сделки в области вооружений» с Турцией.
23 марта суд арестовал мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупции и пособничестве Рабочей партии Курдистана, которая считается в Турции террористической.
После его задержания в Стамбуле и других городах прошли масштабные акции протеста.
Источник: «Газета.Ru»
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