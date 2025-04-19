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Стало известно время завершения ремонтных работ на одном из главных проспектов столицы - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media18:00 - 19 / 04 / 2025
Стало известно время завершения ремонтных работ на одном из главных проспектов столицы - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

На участке проспекта Зии Буниятова в Баку – от улицы Ахмеда Раджабли до улицы Алияра Алиева – ведутся ремонтные работы.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

Согласно информации, в рамках ремонтных работ на территории уже завершен процесс фрезерования (снятия старого асфальта).

«В настоящее время проводятся очистительные работы. На следующем этапе на указанном участке планируется укладка нового асфальтобетонного покрытия. Водителей просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам, быть внимательными при движении на указанном отрезке, соблюдать требования временных дорожных знаков, установленных на территории, и правила дорожного движения. Отметим, что завершение ремонтных работ планируется сегодня в вечерние часы», – сообщили в ГААДА.

16:30

В Баку из-за ремонта дороги образовалась транспортная пробка.

Как сообщает 1news.az, об этом распространил информацию Центр интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана (НИИМ).

Согласно сообщению, в районе Нариманов на проспекте Зии Буниятова проводятся ремонтные работы соответствующим государственным органом.

В связи с этим на проспекте Зии Буниятова в направлении станции метро «Короглу», на улице Ахмеда Раджабли в направлении проспекта Зии Буниятова, а также на проспекте Ататюрка в направлении проспекта Зии Буниятова образовалась транспортная пробка.

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