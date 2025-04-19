Эрдоган рассказал о демографической угрозе для Турции

Численность населения Турции перейдет от роста к сокращению через десять лет, это угроза для республики, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Нашу страну и нацию ожидает тревожное будущее с точки зрения численности населения. Даже самые оптимистичные прогнозы показывают, что через 10 лет численность населения Турции перейдет от роста к сокращению»,- сказал Эрдоган, выступая в субботу в Стамбуле.

По его словам, «это большая угроза для страны, чем война».

«Мы приняли ряд мер для увеличения численности населения, но не стоит забывать, что речь идет о видении цивилизации за пределами материальных стимулов»,- отметил Эрдоган.

По состоянию на конец 2024 года численность детей и подростков в возрасте до 17 лет в Турции составила 21,8 миллиона человек, то есть 25,5% населения страны. Такие данные привел Турецкий институт статистики (TÜİK), передало в пятницу госагентство Anadolu. Согласно результатам адресной системы регистрации жителей, население республики на конец прошлого года составило 85,6 миллиона человек, при этом в то же время 51,3% граждан детского и подросткового возраста составляли мальчики и 48,7% - девочки. Для сравнения, по данным ООН, в 1970 году дети составляли 48,5% населения Турции. В 1990 году этот показатель сократился до 41,8%.

Согласно прогнозам, в 2030 году турецкая детская часть населения сократится до 22,1%, в 2040 году - до 17,9%, в 2060 году - до 16,9%, в 2080 году - до 15,2%, а в 2100 году - до 14,5%.