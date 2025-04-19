Джейхун Байрамов навестил семью Мевлюта Чавушоглу в Аланье - ФОТО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов навестил семью депутата парламента Турции и экс-главы МИД Мевлюта Чавушоглу по случаю кончины его отца.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, Байрамов прибыл в Аланью сегодня, чтобы выразить соболезнования семье Чавушоглу.

Навестить семью политика прибыли множество официальных лиц, парламентариев и чиновников, в том числе министр культуры Турции Мехмет Эрсой.

После визита Джейхун Байрамов также дал комментарий представителям СМИ и отметил, что прибыл в Аланью разделить скорбь своего давнего друга и брата Мевлюта Чавушоглу.

"Выражаем соболезнования, да упокоит Аллах душу Османа Чавушоглу. В Азербайджане все очень любят и уважают Мевлюта Чавушоглу, он всегда придавал особое значение развитию азербайджано-турецких связей. Сегодня здесь мы выражаем соболезнования от имени всего азербайджанского народа", - сказал министр.

Напомним, отец Мевлюта Чавушоглу - Осман Чавушоглу скончался 17 апреля в возрасте 93 лет. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнования в адрес экс-главы МИД Турции.