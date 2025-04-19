В Чаде около 100 заключенных сбежали из тюрьмы

По меньшей мере сотня заключенных сбежала из тюрьмы у города Монго провинции Гера в центральной части Чада, три человека при этом погибли, еще трое пострадали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.

«Около сотни человек сбежали, трое погибли и трое пострадали»,- заявил агентству в субботу генеральный секретарь провинции Хассан Сулейман Адам.

Неназванный административный руководитель в Монго сообщил агентству, что вечером в пятницу среди заключенных начался бунт, в результате которого они ворвались в кабинет начальника учреждения и завладели там оружием. После этого начала перестрелка с охраной, в ходе которой пострадал губернатор провинции, прибывший в тюрьму, отметил источник. По словам собеседника агентства, всего сбежали 132 заключенных. Он добавил, что перед началом беспорядков заключенные жаловались на недостаток пищи.

Источник: РИА Новости