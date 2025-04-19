СМИ: США хотят устроить еще одну встречу Уиткоффа с представителями РФ

Вашингтон планирует организовать еще одну встречу спецпосланника американского президента Дональда Трампа Стивена Уиткоффа с представителями России для обсуждения рамочного соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По их сведениям, США представили так называемое рамочное соглашение в Париже на переговорах с представителями Европы и Украины. Госсекретарь США Марко Рубио также сообщил об имеющемся плане министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Среди его положений CNN отмечает готовность США признать Крым российской территорией и прекращение огня вдоль линии фронта.

Вашингтон рассчитывает продолжить работу над деталями рамочного соглашения в Лондоне на следующей неделе. Одновременно США планируют очередную встречу с российской стороной, в ходе которой Уиткофф попробует убедить Москву присоединиться к плану Вашингтона.

Последняя встреча президента России Владимира Путина и Уиткоффа состоялась 11 апреля и продолжалась более четырех часов в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Главной темой была ситуация на Украине.

Путин неоднократно высказывался в поддержку урегулирования украинского конфликта, но только с учетом интересов РФ и при устранении первопричин кризиса. Только это, по словам российского лидера, приведет к долгосрочному миру, в котором заинтересована Москва.

Источник: ТАСС