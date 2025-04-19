Хусейн Ишиксал: Президент Ильхам Алиев вносит весомый вклад в дело продвижения прав Северного Кипра

Власти Азербайджана и лично Президент Ильхам Алиев вносят весомый вклад в дело защиты и продвижения прав народа Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).

Об этом, как сообщает АЗЕРТАДЖ, заявил специальный советник Президента ТРСК по вопросам дипломатии, профессор Хусейн Ишиксал, делясь с журналистами впечатлениями от участия в международном форуме на тему «К новому миропорядку» в Университете АДА.

Профессор поблагодарил руководство Азербайджана за возможность принять участие в столь значимом мероприятии и задать вопрос Президенту Ильхаму Алиеву.

По его словам, Азербайджан достиг серьезных успехов в организации различных международных мероприятий, зарекомендовав себя в качестве признанной диалоговой площадки. «Очередным наглядным примером тому стал международный форум в Университете АДА», - констатировал спецсоветник лидера ТРСК.

Х. Ишиксал подчеркнул, что своим выступлением азербайджанский лидер показал, что обладает глубокими познаниями об истории и реалиях кипрского вопроса.

«Мы вновь стали свидетелями того, что жители ТРСК не одиноки в борьбе за свои права. С нами не только Турция, но и Азербайджан. В присутствии представителей экспертного сообщества десятков стран мира Президент Азербайджана в прямом эфире многих телеканалов четко заявил о поддержке Северного Кипра», - сказал он.

Специальный советник Президента ТРСК указал при этом, что для Лефкоши важно, чтобы усилия по признанию Турецкого Кипра не наносили ущерба интересам дружественных государств.

«На данном этапе очень важно всестороннее развитие связей с Азербайджаном и другими странами, в том числе в экономической, туристической и образовательной сферах», - отметил он, подчеркнув, что отношение Баку к развитию связей с Лефкошей заслуживает самой высокой оценки.