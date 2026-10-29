Замдиректора школы № 225 прокомментировала инцидент во дворе учебного заведения

Информация о том, что участники инцидента во дворе школы № 225 были посторонними лицами, опровергнута.

Как передает 1news.az, об этом в заявлении Oxu.Az сообщила заместитель директора школы Земфира Нурсалова.

По ее словам, все участники инцидента — ученики 9–11-х классов данной школы. На момент происшествия среди них был только один выпускник.

«Во дворе школы посторонних не было. Был только один наш выпускник, который изначально находился за пределами школы. Во время происшествия он зашел во двор, услышав шум.

Ни охранник, ни руководство школы не знакомы с людьми, собравшимися впоследствии во дворе. Произошел инцидент, и сотрудники полиции увезли этих лиц. Больше ничего не происходило.

Утверждения о том, что дети были не в школьной форме, также не соответствуют действительности. Все они были в школьной форме, просто, поскольку была перемена, они надели верхнюю одежду», - отметила З.Нурсалова.

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