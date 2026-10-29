В Китае начали жечь футболки Мбаппе

В Китае начали жечь футболки форварда «Реала» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает EFE Noticias.

Китайские болельщики не только жгут футболки игрока, но и портят плакаты и рекламные материалы с его изображением. Это связано с недавним высказыванием Мбаппе, в котором тот назвал Мао Цзэдуна китайским диктатором. Также 27-летний француз заявил, что его любимым мемом является фотоколлаж, на котором его лицо наложено на портрет Цзэдуна.

После высказывания Мбаппе производитель энергетических напитков Dongpeng и молочная компания Mengniu объявили о прекращении сотрудничества с футболистом. Центральное телевидение Китая временно приостановило трансляции матчей «Реала» с участием Мбаппе.

Игрок, его клуб и руководство испанской Ла Лиги принесли извинения перед китайским народом. «Я приношу извинения всем, кого задели мои слова. У меня совершенно не было такого намерения. Я глубоко уважаю китайский народ и его историю и искренне сожалею», — заявил Мбаппе.