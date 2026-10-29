 В Китае начали жечь футболки Мбаппе | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

В Китае начали жечь футболки Мбаппе

Редакция 1news13:45 - Сегодня
Читать на других языках:English
В Китае начали жечь футболки Мбаппе

В Китае начали жечь футболки форварда «Реала» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает EFE Noticias.

Китайские болельщики не только жгут футболки игрока, но и портят плакаты и рекламные материалы с его изображением. Это связано с недавним высказыванием Мбаппе, в котором тот назвал Мао Цзэдуна китайским диктатором. Также 27-летний француз заявил, что его любимым мемом является фотоколлаж, на котором его лицо наложено на портрет Цзэдуна.

После высказывания Мбаппе производитель энергетических напитков Dongpeng и молочная компания Mengniu объявили о прекращении сотрудничества с футболистом. Центральное телевидение Китая временно приостановило трансляции матчей «Реала» с участием Мбаппе.

Игрок, его клуб и руководство испанской Ла Лиги принесли извинения перед китайским народом. «Я приношу извинения всем, кого задели мои слова. У меня совершенно не было такого намерения. Я глубоко уважаю китайский народ и его историю и искренне сожалею», — заявил Мбаппе.

Поделиться:
385

Актуально

Хроника

Ильхам Алиев поздравил Эрдогана с Днем Республики

Политика

Главы МИД Азербайджана и Турции провели встречу

Общество

Погода на пятницу: в Азербайджане ожидаются дожди

Общество

Совет по прессе выступил с заявлением в связи с инцидентом в бакинской школе

В мире

Блок Биби лидирует: удастся ли сформировать коалицию без новых выборов?

Подал сигнал бедствия: самолет рейса Ереван-Минеральные Воды вернулся в столицу Армении

Kan: Израиль запросил у США разрешение на удары по энергообъектам в Иране

Макрон связал протесты во Франции с Ираном - ВИДЕО

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

ASTRA: После атаки БПЛА в Тульской области загорелся завод «Азот» - ВИДЕО

Шереметьево вернулось к штатной работе после снятия ограничений - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Volkswagen готовится сократить еще более 10 тыс. сотрудников

Илон Маск: Украина нарушила правила использования Starlink

Последние новости

Блок Биби лидирует: удастся ли сформировать коалицию без новых выборов?

Сегодня, 15:58

Подал сигнал бедствия: самолет рейса Ереван-Минеральные Воды вернулся в столицу Армении

Сегодня, 15:54

Али Асадов находится с рабочим визитом в Грузии - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:48

Kan: Израиль запросил у США разрешение на удары по энергообъектам в Иране

Сегодня, 15:37

PASHA Real Estate Group и Marriott International подписали соглашение о реализации проекта брендированных резиденций JW Marriott в Ташкенте - ФОТО

Сегодня, 15:26

Макрон связал протесты во Франции с Ираном - ВИДЕО

Сегодня, 15:23

Кошта объявил о начале выбора нового главы ЕЦБ

Сегодня, 15:18

Пашинян передумал проводить внеочередные выборы?

Сегодня, 15:15

Азербайджан отправил в Украину очередной груз с энергооборудованием - ФОТО

Сегодня, 15:12

Пресс-секретарь TƏBİB перешел в Министерство здравоохранения

Сегодня, 15:10

Выносили товар мимо кассы и продавали на стороне: в Баку вынесли приговор сотрудникам маркета

Сегодня, 15:08

ЦБА прогнозирует среднюю цену нефти на уровне $92,8 за баррель в 2026 году

Сегодня, 15:00

66 миллиардов манатов в год: глава ЦБА объяснил необходимость ограничений на карточные операции

Сегодня, 14:55

Азербайджан представит пять фильмов на фестивале «Korkut Ata» в Стамбуле - ВИДЕО

Сегодня, 14:38

Главы МИД Азербайджана и Турции провели встречу

Сегодня, 14:35

СМИ: Гурбан Гурбанов может возглавить «Фенербахче»

Сегодня, 14:30

Погода на пятницу: в Азербайджане ожидаются дожди

Сегодня, 14:25

Пашинян: Текст Декларации независимости Армении является антигосударственным

Сегодня, 14:03

Российская армия нанесла удар по электропоезду в Днепре, погибли 13 человек

Сегодня, 13:58

Пашинян анонсировал «великую октябрьскую революцию в отношении классовых врагов»

Сегодня, 13:55
Все новости
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с ведущей программы Yeraltı на телеканале ITV Фидан Джафаровой. Фидан Джафарова - телеведущая программы Yeraltı на ITV и актриса,28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34