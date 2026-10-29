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Совет по прессе выступил с заявлением в связи с инцидентом в бакинской школе

Фаига Мамедова13:33 - Сегодня
Совет по прессе выступил с заявлением в связи с инцидентом в бакинской школе

Трагический случай, произошедший в полной средней школе № 225 в Ясамальском районе города Баку и приведший к гибели ученика, а также последовавший за этим инцидент вызвали обеспокоенность и широкие общественные обсуждения.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в заявлении Совета по прессе.

Отмечается, что подобные происшествия естественным образом оказываются в центре внимания общественности, порождая вопросы о причинах случившегося, степени ответственности и мерах по предотвращению аналогов в будущем. В связи с этим интерес представителей СМИ к данному происшествию и их стремление удовлетворить потребность общества в информации являются неотъемлемой частью журналистской миссии.

Совет по прессе Азербайджана считает недопустимым факт применения физического насилия в отношении сотрудников «Real TV» при осуществлении ими профессиональной деятельности в связи с указанным событием.

В Совете заявили, что создание препятствий законной профессиональной деятельности журналистов, применение к ним физической силы или угрозы неприемлемы: «Даже при возникновении споров и разногласий их решение должно осуществляться не путем насилия, а в соответствии с требованиями законодательства и принципами взаимного уважения».

В то же время Совет по прессе Азербайджана подчеркнул, что наряду со свободой профессиональной деятельности журналистов и правом общественности на получение информации, при освещении трагических событий — особенно инцидентов с участием несовершеннолетних и подростков — необходимо строго соблюдать нормы профессиональной этики и принципы особой чуткости.

«Совет по прессе выражает надежду, что все обстоятельства произошедшего инцидента будут объективно и всесторонне расследованы, а действиям участников событий будет дана правовая оценка», — говорится в заявление.

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