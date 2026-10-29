Пашинян: Текст Декларации независимости Армении является антигосударственным

Текст Декларации независимости Армении является антигосударственным.

Об этом в беседе с журналистами 29 октября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он объяснил это тем, что по нему «невозможно иметь независимое государство».

«Этот текст про невозможность иметь государство. Мы должны извлечь уроки из нашей истории», — подчеркнул Пашинян.

«Миропорядок разваливается, и мы в этих условиях смогли установить мир», — добавил он.

По его словам, отказ от идеологии, которая заложена в Декларации независимости, не имеет отношения к Азербайджану или какому-то внешнему субъекту. «Это исходит из интересов Армении», — отметил он.

Источник: news.am