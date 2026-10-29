Пашинян анонсировал «великую октябрьскую революцию в отношении классовых врагов»

В политическом смысле будем ломать руки и ноги тем, кто занимается подкупом избирателей.

Об этом в беседе с журналистами 29 октября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, каждый гражданин в Армении имеет один голос.

«Те, кто имеет больше одного голоса, являются моими классовыми врагами. Уничтожить этих людей — моё политическое обязательство. Если кто-то скажет, что у него есть 25 голосов, или что-то в этом ключе, я за этим человеком пойду, будь то посредством правоохранителей, будь то политическими инструментами. В отношении этих людей произойдёт великая октябрьская революция, мы с политической точки зрения их разнесём, они должны быть искоренены», — отметил Пашинян.

Источник: news.am