Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу.

Об этом 1news.az сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Согласно информации, 18 апреля около 22:35 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Дыг Горисского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии.

«Нашими подразделениями были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении»,- указали в азербайджанском оборонном ведомстве.