В Баку 31-летняя женщина скончалась после кесарева сечения
В Баку скончалась 31-летняя жительница Зардабского района Сакина Юсифова.
Как сообщает Teleqraf, несколько недель назад во время операции кесарева сечения в одном из медучреждений Гёйчайского района у женщины был поврежден кишечник, что вызвало серьезные проблемы со здоровьем.
В связи с этим пациентку направили в Республиканскую клиническую больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти ей жизнь не удалось.
По данному факту проводится расследование.
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