В Баку 31-летняя женщина скончалась после кесарева сечения

В Баку скончалась 31-летняя жительница Зардабского района Сакина Юсифова.

Как сообщает Teleqraf, несколько недель назад во время операции кесарева сечения в одном из медучреждений Гёйчайского района у женщины был поврежден кишечник, что вызвало серьезные проблемы со здоровьем.

В связи с этим пациентку направили в Республиканскую клиническую больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти ей жизнь не удалось.

По данному факту проводится расследование.