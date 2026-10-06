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Умер известный писатель Джеффри Арчер

Редакция 1news08:23 - Сегодня
Умер известный писатель Джеффри Арчер

Британский писатель и политический деятель Джеффри Арчер умер в возрасте 86 лет.

Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на издательство HarperCollins.

Арчер больше всего известен по роману "Каин и Авель" (Kane and Abel), который был опубликован в 1979 году, и циклу "Хроники Клифтона" (Clifton Chronicles). В общей сложности по всему миру было продано более 300 млн копий его книг. Произведения Арчера были переведены на 49 языков. Как указали в HarperCollins, его последняя книга "Адам и Ева" (Adam and Eve) поступит в продажу в октябре.

Арчер также занимался политической деятельностью. Он был депутатом Палаты общин (нижней палаты) британского парламента с 1969 по 1974 год и занимал пост заместителя председателя Консервативной партии в 1985–1986 годах. В 1992 году Арчер получил пэрство и был введен в Палату лордов (верхнюю палату парламента).

В 2001 году писатель был приговорен к четырем годам тюрьмы за дачу ложных показаний в суде. Это дело касалось судебного процесса 1987 года, когда Арчер подал иск о клевете против газеты The Daily Star, утверждавшей, что он платил за услуги сексуальной работницы. Он вышел на свободу в 2003 году. Арчер оставался членом Палаты лордов до ухода в отставку в 2024 году.

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