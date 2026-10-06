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На дорогах Баку образовались плотные пробки: список перегруженных улиц

Редакция 1news08:32 - Сегодня
На дорогах Баку образовались плотные пробки: список перегруженных улиц

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

4. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

5. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

6. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

7. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

8. Проспект Бабека, в направлении центра;

9. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

10. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

11. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

12. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

13. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

14. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Ak. Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

15. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

16. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

17. Улица Микаила Мушфига, от круга "Бадамдар" в направлении школы-лицея №20;

18. Улица Бакиханова, от пересечения с улицей Джалила Мамедгулузаде в направлении круга у Госкомстата;

19. Шоссе Сабунчу-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу".

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