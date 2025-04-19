В Китае состоялся первый в мире полумарафон с участниками-роботами - ВИДЕО

В Китае состоялся первый полумарафон, в котором вместе с людьми приняли участие человекоподобные роботы.

Об этом в субботу, 19 апреля, сообщило агентство Reuters.

Дистанцию в 21 км преодолели два десятка команд роботов из научно-исследовательских компаний и институтов. Одна организация даже могла похвастаться особенно приближенной к человеку модели, у которой есть не только женские черты лица, но и функции улыбки и подмигивания.

«Двадцать один человекоподобный робот присоединился к тысячам бегунов на полумарафоне Ичжуан в Пекине в субботу, впервые эти машины бежали вместе с людьми по дистанции в 21 км», — следует из публикации.

По словам одного из зрителей забега Хе Сишу, роботы бегают «очень хорошо и стабильно», что свидетельствует об «эволюции» в сфере робототехники.

При этом каждый механизированный бегун имел сопровождение в лице человека-тренера. Некоторые люди оказывали своим подопечным физическую поддержку, уточнили в издании.

«Несколько роботов были в кроссовках, один надел боксерские перчатки, а другой носил красную повязку на голове с надписью «Обязан победить» на китайском языке», — пишет агентство.

Однако не все роботы сумели успешно преодолеть финишную черту. Например, один из них упал на самом старте, поднявшись только через несколько минут. Другой разработанный людьми участник врезался в ограждение и упал вместе со своим сопровождающим.