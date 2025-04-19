Россия продемонстрировала открытость к переговорам, объявив перемирие

Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие было призвано в том числе показать США открытость Москвы к переговорам.

Так решение российского лидера прокомментировала газета The New York Times (NYT).

По мнению издания, этот шаг Путина должен продемонстрировать "нетерпеливой администрации" американского лидера Дональда Трампа, что Россия все еще готова вести переговоры.

Агентство Bloomberg в свою очередь констатировало, что Владимир Зеленский фактически отверг предложение России о пасхальном перемирии.

Источник: ТАСС