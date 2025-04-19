Все руководители стран СНГ 9 мая приедут в Москву

Все главы стран СНГ приедут 9 мая в Москву на торжества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил генсек СНГ Сергей Лебедев.

«Я с радостью и удовлетворением, как и вы, хочу сообщить, что все главы государств СНГ 9 мая будут на торжествах в Москве», - заявил Лебедев, передает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами сообщил, что Россия ожидает на Параде Победы более 20 глав государств и правительств.