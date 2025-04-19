Иран и США завершили в Риме раунд переговоров по атому - ОБНОВЛЕНО

Делегации США и Ирана в субботу завершили второй раунд консультаций по иранской ядерной программе, сообщает агентство Mehr.

Стороны пока не комментировали ход переговоров.

При этом иранские СМИ отмечают со ссылкой на собственные данные, что, судя по всему, контакты были конструктивными. Поэтому третий раунд консультаций, вероятно, состоится в ближайшие дни.

Источник: interfax.ru

13:55

Второй раунд переговоров между США и Ираном, посвященных урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана, начался в Риме.

Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания (IRIB).

Консультации проходят в резиденции посла Омана. Ранее официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи сообщил, что непрямые переговоры в столице Италии состоятся при посредничестве министра иностранных дел Омана Бадра аль-Бусаиди.

10:50

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и сопровождающая его делегация прибыли в Рим, где состоится второй раунд переговоров между США и исламской республикой по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы.

Об этом сообщило иранское государственное телевидение.

Как проинформировал официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи, в Италии пройдут непрямые переговоры при посредничестве министра иностранных дел Омана Бадра аль-Бусаиди.

Багаи также отметил, что предстоящий раунд переговоров не приведет к окончательному урегулированию разногласий. "Мы понимаем, что это не самый гладкий путь, но делаем каждый шаг с открытыми глазами, опираясь на прошлый опыт", - написал дипломат в X.

Источник: ТАСС