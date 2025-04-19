На Филиппинах автомобиль врезался в религиозную процессию, есть жертвы

В филиппинском городе Баколод в результате наезда автомобиля на участников религиозной процессии погибли два человека, еще девять получили травмы.

Как сообщает агентство Синьхуа, инцидент произошел 18 апреля около 19:30 по местному времени, когда процессия, приуроченная к Страстной пятнице, возвращалась в церковь.

По данным полиции, один человек скончался на месте, еще один - в больнице.

По предварительным данным, автомобиль, в котором находились пять граждан Индии, включая водителя, врезался в трехколесный велосипед, патрульную машину и собравшихся на мероприятии верующих.

Водитель задержан, его подозревают в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Страстная пятница — день траура и молитв для христиан, отмечаемый богослужениями и процессиями.