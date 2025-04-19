 На Филиппинах автомобиль врезался в религиозную процессию, есть жертвы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

На Филиппинах автомобиль врезался в религиозную процессию, есть жертвы

First News Media11:20 - 19 / 04 / 2025
На Филиппинах автомобиль врезался в религиозную процессию, есть жертвы

В филиппинском городе Баколод в результате наезда автомобиля на участников религиозной процессии погибли два человека, еще девять получили травмы.

Как сообщает агентство Синьхуа, инцидент произошел 18 апреля около 19:30 по местному времени, когда процессия, приуроченная к Страстной пятнице, возвращалась в церковь.

По данным полиции, один человек скончался на месте, еще один - в больнице.

По предварительным данным, автомобиль, в котором находились пять граждан Индии, включая водителя, врезался в трехколесный велосипед, патрульную машину и собравшихся на мероприятии верующих.

Водитель задержан, его подозревают в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Страстная пятница — день траура и молитв для христиан, отмечаемый богослужениями и процессиями.

Поделиться:
322

Актуально

Общество

В Азербайджане произошло землетрясение

Общество

Пожарные ликвидировали возгорание в торговом центре в Сумгайыте - ОБНОВЛЕНО

Общество

В Баку изменена схема движения маршрутного автобуса №10

Общество

Католики Азербайджана отмечают Пасху - ФОТО

В мире

Хуситы заявили об уничтожении беспилотника США MQ-9 Reaper над Йеменом

Зеленский заявил, что Киев готов придерживаться перемирия

Россия продемонстрировала открытость к переговорам, объявив перемирие

В WhatsApp появилась новая функция - ФОТО

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Песков: встреча Путина и Трампа рано или поздно состоится

Количество жертв ракетного удара по Сумам возросло - ОБНОВЛЕНО

Родился первый ребенок, зачатый с помощью ИИ

Диляра Алиева уволена с должности директора Детской филармонии

Последние новости

Хуситы заявили об уничтожении беспилотника США MQ-9 Reaper над Йеменом

Сегодня, 00:00

Пожарные ликвидировали возгорание в торговом центре в Сумгайыте - ОБНОВЛЕНО

19 / 04 / 2025, 23:40

Зеленский заявил, что Киев готов придерживаться перемирия

19 / 04 / 2025, 23:20

В Гёйгёльском районе пешеход скончался в ДТП

19 / 04 / 2025, 23:00

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Саудовской Аравии

19 / 04 / 2025, 22:40

Премьер-лига: «Карабах» разгромил «Нефтчи» в центральном матче 31-го тура

19 / 04 / 2025, 22:20

Стали известны подробности гибели подростка, утонувшего в болоте в Хачмазе - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

19 / 04 / 2025, 22:00

Россия продемонстрировала открытость к переговорам, объявив перемирие

19 / 04 / 2025, 21:40

В Баку изменена схема движения маршрутного автобуса №10

19 / 04 / 2025, 21:20

Католики Азербайджана отмечают Пасху - ФОТО

19 / 04 / 2025, 21:00

Хусейн Ишиксал: Президент Ильхам Алиев вносит весомый вклад в дело продвижения прав Северного Кипра

19 / 04 / 2025, 20:55

Сегодня в Баку вымыты 550 улиц - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

19 / 04 / 2025, 20:35

В WhatsApp появилась новая функция - ФОТО

19 / 04 / 2025, 20:25

МЧС: В ряде районов продолжаются работы по ликвидации последствий интенсивных осадков - ВИДЕО

19 / 04 / 2025, 20:00

СМИ: США хотят устроить еще одну встречу Уиткоффа с представителями РФ

19 / 04 / 2025, 19:40

Задержаны лица, пытавшиеся провезти на территорию страны крупную партию наркотиков - ФОТО

19 / 04 / 2025, 19:20

Минобороны РФ: Россия и Украина провели обмен пленными в формате 246 на 246

19 / 04 / 2025, 19:05

Иран и США завершили в Риме раунд переговоров по атому - ОБНОВЛЕНО

19 / 04 / 2025, 18:50

Азербайджан оперативно помог Грузии с электричеством после аварии на ЛЭП

19 / 04 / 2025, 18:35

В Нигерии обрушилось многоэтажное строящееся здание

19 / 04 / 2025, 18:25
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50