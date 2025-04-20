Хуситы заявили об уничтожении беспилотника США MQ-9 Reaper над Йеменом

Хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper над провинцией Сана, где расположена контролируемая повстанцами йеменская столица.

Об этом заявил представитель сформированных хуситами вооруженных сил движения Яхья Сариа.

"Нашим силам противовоздушной обороны удалось сбить американский беспилотник MQ-9, выполнявший враждебные задачи в воздушном пространстве провинции Сана. Летательный аппарат был уничтожен ракетой класса "земля-воздух" местного производства", - сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

Источник: ТАСС