Хуситы заявили об уничтожении беспилотника США MQ-9 Reaper над Йеменом
Хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper над провинцией Сана, где расположена контролируемая повстанцами йеменская столица.
Об этом заявил представитель сформированных хуситами вооруженных сил движения Яхья Сариа.
"Нашим силам противовоздушной обороны удалось сбить американский беспилотник MQ-9, выполнявший враждебные задачи в воздушном пространстве провинции Сана. Летательный аппарат был уничтожен ракетой класса "земля-воздух" местного производства", - сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.
Источник: ТАСС
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