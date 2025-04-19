Письмо с требованиями администрации Трампа направили Гарварду по ошибке

Письмо с требованиями администрации президента США Дональда Трампа направили Гарвардскому университету 10 апреля по ошибке, сообщили источники газеты The New York Times.

По их данным, отправка перечня не была согласована. Кроме того, уточняют собеседники газеты, письмо не просто могло быть отправлено преждевременно, но и вовсе предназначалось для внутреннего пользования в Объединенной целевой группе по борьбе с антисемитизмом.

Администрация президента США не стала открещиваться от требований, после того как 14 апреля Гарвард публично отказался принимать их. Более того, "юристы Гарварда поступили халатно, не позвонив группе по борьбе с антисемитизмом, с которой они общались на протяжении нескольких недель. Вместо этого они представили себя жертвами", - прокомментировал ситуацию Мэй Мэйлман, политический стратег Белого дома.

Источник: ТАСС