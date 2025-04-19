 В Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка «Вторая жизнь» - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка «Вторая жизнь» - ФОТО

First News Media12:35 - 19 / 04 / 2025
В Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка «Вторая жизнь» - ФОТО

17 апреля в Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка картин на коврах «Вторая жизнь».

Директор Азербайджанского национального музея ковра Амина Меликова и руководитель организации «Arts Council Azerbaijan» Дадаш Мамедов выступили на церемонии открытия с речью, рассказав о целях и значимости выставки.

Также было отмечено, что на выставке представлено свыше 30 картин различных жанров, созданных профессиональными художниками на поврежденных или непригодных к использованию коврах из разных регионов Азербайджана, не представляющих художественной, исторической или научной значимости.

Благодаря синтезу новых художественных стилей, основанному на своеобразном подходе художников, сотканные в 1980-2000-х годах традиционные ковры стали богаче и живописнее. Карабахские мотивы и элементы граната, считающегося символом нашей страны представлены на картинах, созданных Гусейном Кянгярли, Марьям Киблаевой, Наргиз Гулиевой, Рашадой Алиевой, Эльдаром Бабазаде, Банучичек Ахмедзаде, Роёй Гасан, Самирой Мухтаровой, Севиндж Гянджалиевой, Лейлой Агазаде, Айдан Мамедли, Тараной Алиевой, Айнурой Мустафаевой, Фахриёй Гаджиевой, Нигяр Алиевой, Вусалей Шарифовой, Наилей Магеррамовой, Русланом Рустамовым, Эльдаром Гаджиевым, Севдой Рустамовой, Лейлой Оруджовой, Наргиз Гулиевой, Оксаной Кязымовой, Наилей Аслановой, Нарминой Улухановой, Лейли Мусейибовой, Интигамом Агаевым и Дадашем Мамедовым в современной интерпретации.

Основные цели проекта – сохранение азербайджанского коврового искусства, его новое выражение в контексте современного искусства, а также развитие экологического мышления и пропаганда переработки отходов через искусство. Задачей же проекта, является привлечение к этому созидательному процессу как местных художников, так и международного творческого сообщества, а также широкая пропаганда во всем мире коврового искусства, являющегося неотъемлемой частью быта и культуры нашего народа.

Также, организация «Arts Council Azerbaijan» подарила Азербайджанскому национальному музею ковра работу Дадаша Мамедова, представленную на выставке.

Художественная часть мероприятия включала мугам «Qarabağ şikəstəsi» (Карабахская шикесте) в исполнении Нисбат Садраевой, победительницы телеконкурса «Мугам» в сопровождении тариста Рустама Муслюмова, каманчиста Эльнура Салахова, балабаниста Рафаиля Аскерова и нагариста Саййара Теймурова. Победитель Международного фестиваля мугама Орхан Гусейнли исполнил народные песни «Azərbaycan maralı» (Азербайджанская газель) и «Küçələrə su səpmişəm» (Полил я улицу водой) в сопровождении пианиста Парвиза Мамедова. Ритм-группа «Гавалдаш» Республиканского центра развития детей и молодежи также выступила с музыкальной композицией.

Отметим, что автором проекта, организованного «Arts Council Azerbaijan» и Азербайджанским национальным музеем ковра при поддержке «European Crafts Alliance» и Национального комитета ИКОМ Азербайджана является Сона Гулиева.

Проект реализован в рамках Целей устойчивого развития ООН в соответствии с принципами ответственного потребления и производства (ЦУР №12) и борьбы с изменениями климата (ЦУР №13).

Выставка продлится до 27 апреля.

Поделиться:
320

Актуально

Общество

В Азербайджане произошло землетрясение

Общество

Пожарные ликвидировали возгорание в торговом центре в Сумгайыте - ОБНОВЛЕНО

Общество

В Баку изменена схема движения маршрутного автобуса №10

Общество

Католики Азербайджана отмечают Пасху - ФОТО

Общество

Пожарные ликвидировали возгорание в торговом центре в Сумгайыте - ОБНОВЛЕНО

В Гёйгёльском районе пешеход скончался в ДТП

Стали известны подробности гибели подростка, утонувшего в болоте в Хачмазе - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Баку изменена схема движения маршрутного автобуса №10

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В Азербайджане в реке обнаружены редкие книги XIX века - ФОТО

В связи с непогодой подача тепла продлится еще несколько дней - ОБНОВЛЕНО

Водителю такси, ставшему виновником нашумевшего ДТП, подарят новый автомобиль

МВД Азербайджана предостерегает граждан о рисках при онлайн-покупках

Последние новости

Хуситы заявили об уничтожении беспилотника США MQ-9 Reaper над Йеменом

Сегодня, 00:00

Пожарные ликвидировали возгорание в торговом центре в Сумгайыте - ОБНОВЛЕНО

19 / 04 / 2025, 23:40

Зеленский заявил, что Киев готов придерживаться перемирия

19 / 04 / 2025, 23:20

В Гёйгёльском районе пешеход скончался в ДТП

19 / 04 / 2025, 23:00

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Саудовской Аравии

19 / 04 / 2025, 22:40

Премьер-лига: «Карабах» разгромил «Нефтчи» в центральном матче 31-го тура

19 / 04 / 2025, 22:20

Стали известны подробности гибели подростка, утонувшего в болоте в Хачмазе - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

19 / 04 / 2025, 22:00

Россия продемонстрировала открытость к переговорам, объявив перемирие

19 / 04 / 2025, 21:40

В Баку изменена схема движения маршрутного автобуса №10

19 / 04 / 2025, 21:20

Католики Азербайджана отмечают Пасху - ФОТО

19 / 04 / 2025, 21:00

Хусейн Ишиксал: Президент Ильхам Алиев вносит весомый вклад в дело продвижения прав Северного Кипра

19 / 04 / 2025, 20:55

Сегодня в Баку вымыты 550 улиц - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

19 / 04 / 2025, 20:35

В WhatsApp появилась новая функция - ФОТО

19 / 04 / 2025, 20:25

МЧС: В ряде районов продолжаются работы по ликвидации последствий интенсивных осадков - ВИДЕО

19 / 04 / 2025, 20:00

СМИ: США хотят устроить еще одну встречу Уиткоффа с представителями РФ

19 / 04 / 2025, 19:40

Задержаны лица, пытавшиеся провезти на территорию страны крупную партию наркотиков - ФОТО

19 / 04 / 2025, 19:20

Минобороны РФ: Россия и Украина провели обмен пленными в формате 246 на 246

19 / 04 / 2025, 19:05

Иран и США завершили в Риме раунд переговоров по атому - ОБНОВЛЕНО

19 / 04 / 2025, 18:50

Азербайджан оперативно помог Грузии с электричеством после аварии на ЛЭП

19 / 04 / 2025, 18:35

В Нигерии обрушилось многоэтажное строящееся здание

19 / 04 / 2025, 18:25
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50