Белый дом отменил сотни грантов на 200 млн долларов для продвижения инклюзивности

Белый дом отменил более 400 грантов для продвижения разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) на общую сумму в более 200 млн долларов.

Об этом сообщает Департамент эффективности правительства США (DOGE) на своей странице в соцсети X.

«Отличная работа Национального научного фонда, который отменил 402 расточительных DEI-гранта»,- указано в сообщении.

Какие именно программы продвижения разнообразия, равенства и инклюзивности были отправлены под нож, - в сообщении DOGE не уточняется.

Также Белый дом планирует лишить сеть радиостанций NPR и телеканал PBS финансирования на 1.1 млрд долларов.

Источник: РИА Новости