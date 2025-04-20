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В Женеве состоялась сессия высокого уровня - «Из Баку в Белен: COP29 и COP30» - ФОТО

First News Media14:06 - Сегодня
В Женеве состоялась сессия высокого уровня - «Из Баку в Белен: COP29 и COP30» - ФОТО

Председательство COP29 и Международный союз электросвязи (МСЭ) провели сессию высокого уровня в Женеве под названием «Из Баку в Белен: COP29 и COP30», ознаменовав важную веху в глобальном движении к устойчивой цифровой трансформации.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в председательстве СОР29, сессия была посвящена Декларации по зеленой цифровой деятельности (GDA), одобренной почти 2000 заинтересованными сторонами, включая 83 страны, и представленной во время первого Дня цифровизации в истории Конференции сторон Рамочной конвенции об изменении климата ООН на COP29 в Баку. В ходе сессии участники также исследовали меры по подготовке COP30 в Белене (Бразилия).

Среди основных докладчиков сессии были лидер высокого уровня ООН по климату на СОР29 Нигяр Арпадараи, постоянный представитель Бразилии при Всемирной торговой организации (ВТО) и других экономических организациях, базирующихся в Женеве, посол Гильерме де Агияр Патриота, заместитель генерального секретаря МСЭ Томас Ламанаускас, руководитель стратегического и планового видения МСЭ Каталин Маринеску, соруководитель группы по повестке дня действий COP29 Эльмар Мамедов, член делегации СОР29 Лала Хикмет и координатор по научным и технологическим вопросам и двусторонним отношениям Департамента климата Министерства иностранных дел Бразилии Педро Иво Ферраз да Силва.

Обсуждения были сосредоточены на прогрессе, достигнутом в рамках Декларации COP29 о зеленых цифровых действиях в области внедрения цифровых решений в климатические стратегии, рассмотрении путей перехода как к цифровым, так и к низкоэмиссионным технологиям, межсекторального сотрудничества, в том числе путем создания синергии с Декларацией COP29 о многосекторальных путях действий (MAP) для устойчивых и здоровых городов, технологических инноваций и цифровой инклюзивности. Также состоялись согласования Декларации по зеленой цифровой деятельности в МСЭ и деятельности Центра и сети климатических технологий (CTCN) в РКИК ООН. Было отмечено, что на сегодняшний день Декларация по зеленой цифровой деятельности СОР29 была одобрена почти 2000 заинтересованными сторонами, включая правительствами 83 стран.

На мероприятии была подчеркнута важность согласования цифровых переходов с целями поддержки действий глобальных климатических изменений и подчеркнута важность преемственности и взаимодополняемости между председательствами КС по зеленым цифровым действиям, официально начатым как инициатива председательства Климатического саммита на первом в истории круглом столе высокого уровня по GDA на СОР29. При активном участии государств-членов сессия завершилась интерактивным сеансом вопросов и ответов, способствуя открытому диалогу и укрепляя глобальный импульс для зеленой цифровой трансформации в преддверии СОР30.

Декларация о зеленых цифровых действиях СОР29 остается открытой для одобрения. Стороны и заинтересованные стороны, не являющиеся Сторонами, могут выразить поддержку, отправив вербальную ноту или официальное письмо по электронной почте председательства СОР29 - [email protected], подтвердив свое одобрение.

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