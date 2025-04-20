В Китае девочка чудом выжила после падения с 25-го этажа

Девочка из города Таншаня в Китае выжила после падения с 25-го этажа своего дома.

Об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на заявление родителей ребенка.

"Спасение моей дочери заставило всех поверить, что ее защищает некий могущественный бог!" - сказала мать девочки, уточнив, что у нее диагностировали переломы, но она уже идет на поправку.

Отмечается, что инцидент произошел еще 27 марта, но семья рассказала об этом, когда стало ясно, что ребенок выжил. Оказалось, что девятилетняя школьница из Таншаня в провинции Хэбэй, имя которой пока не называется, почувствовала духоту и решила открыть окно. Однако оно оказалось непрочным, и она сорвалась вниз. Пролетев 18 этажей, девочка упала на карниз седьмого этажа.

Ребенка нашел сосед с седьмого этажа. По его словам, она сумела подняться и даже самостоятельно пройти несколько шагов, однако из-за сильной боли вновь упала.

Ребенка срочно доставили в больницу в Пекине. У нее диагностировали несколько переломов, но мозг не был поврежден. Девочка перенесла несколько операций и уже вернулась домой из больницы.

"Удивительная девочка" стала популярной в китайский соцсетях, где считают ее спасение настоящим чудом.