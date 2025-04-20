Американский информационный канал Fox News во время трансляции Пасхального богослужения Православной церкви Украины обозначил Киев российским городом.

Американский телеканал транслировал богослужение в России, где появился глава русской православной церкви и лидер Кремля Владимир Путин.

Рядом были трансляции празднований по случаю Пасхи в разных уголках мира, в частности, в Киеве.

Сначала богослужение ПЦУ в Свято-Михайловском Златоверхом соборе подписали как происходившее в украинском Киеве. Однако впоследствии в трансляции появилась подпись "Киев, Россия", которая находилась там в течение длительного времени.

Недавно агентству Bloomberg сообщили собеседники, что США готовы признать российский контроль над украинским полуостровом Крым в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом.