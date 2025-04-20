Трамп пообещал сделать США «больше и религиознее», чем когда-либо прежде

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка станет "больше и религиознее", чем когда-либо.

Такое заявление американский лидер сделал в своей соцсети Truth Social.

"Вместе мы сделаем Америку больше, лучше, сильнее, богаче, здоровее и религиознее, чем когда-либо прежде!", - написал Трамп.

Также он поздравил американцев с Пасхой. Тем не менее это поздравление не обошлось без обвинений со стороны Трампа.

"Счастливой Пасхи всем, включая радикальных левых лунатиков, которые так упорно сражаются и строят планы, чтобы вернуть в нашу страну убийц, наркобаронов, опасных заключенных психически ненормальных... С Пасхой также слабых и неэффективных судей и сотрудников правоохранительных органов, которые позволяют этому зловещему нападению на нашу страну продолжаться, нападению настолько жестокому, что оно никогда не будет забыто!", - заявил президент США.