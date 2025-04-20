В Нигерии в результате нападения боевиков погибли 56 человек

Нападение боевиков в штате Бенуэ на юго-востоке Нигерии стало причиной гибели как минимум 56 человек.

Как передает РТ, об этом информирует AFP, ссылаясь на советника губернатора по связям со СМИ Соломона Иорпева.

«По последним подсчётам, число погибших в результате нападения возросло до 56 человек», — приводит текст сообщения РИА Новости.

Ранее издание Daily Trust сообщило о взрыве СВУ на северо-востоке Нигерии, в результате которого погибли восемь человек.