В России при пожаре в частном доме погибли четыре ребенка

Четверо детей погибли в результате пожара в частном доме в Челябинской област РФ.

Как передает ТАСС, об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В ночное время огнеборцы работали в городе Юрюзане, поселке Василовка. По прибытии подразделений горел частный дом, пламя также перекинулось на надворные постройки и кровлю соседнего дома. В результате происшествия погибли четыре ребенка: девочка 12 лет и 3 мальчика: 7 и 5 лет (близнецы). Дети находились дома без родителей", - написано в Telegram-канале ведомства.

Как отметили в пресс-службе, на месте ЧП работали 23 человека и 6 единиц техники. Открытое горение ликвидировано на площади 160 кв. м. Для установления причины возгорания на месте работает испытательная пожарная лаборатория. С родственниками погибших детей будет организована работа психолога, добавили в ведомстве.