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В Китае запустили первую сеть 10G

First News Media09:15 - Сегодня
В Китае запустили первую сеть 10G

Телекоммуникационные компании Huawei и China Unicom объединили усилия для запуска в районе Сюнъань провинции Хэбэй Китая первой широкополосной сети 10G.

Об этом 19 апреля сообщает портал Mydrivers.

«Развертывание широкополосной связи 10G основано на ведущем в мире решении 50G PON. Благодаря модернизации базовой архитектуры оптоволоконной сети доступа пропускная способность для одного пользователя увеличивается с традиционного гигабитного уровня до уровня 10G, а задержка в сети сокращается до уровня миллисекунд», — говорится в материале.

Уточняется, что в доме одного из подключенных к новой сети пользователей скорость загрузки по интернету достигла 9834 Мбит/с. Скорость отправки данных составила 1008 Мбит/с, при этом задержка «стабильно составляла» всего три миллисекунды.

«Для рядовых пользователей широкополосный доступ в Интернет 10G означает не только увеличение скорости интернета, но и революцию в образе жизни», — передает Mydrivers.

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