Следующие переговоры США и Ирана пройдут в Женеве и Омане

На следующей неделе в Женеве состоится очередной раунд переговоров между Ираном и США, а через неделю они продолжатся в Омане.

Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на свои источники.

Согласно информации издания, первые официальные переговоры между США и Ираном запланированы в Женеве.

«Дальнейшие формальные переговоры пройдут <...> в Женеве, за ними последует еще одна дипломатическая встреча на высоком уровне на следующих выходных в Омане», — говорится в статье.