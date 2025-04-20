Глава МИД Армении и генсек ОБСЕ обсудили соглашение между Иреваном и Баку

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу на встрече в Ереване обсудили соглашение о мире между Арменией и Азербайджаном.

Об этом сообщила пресс-служба дипведомства республики.

"В контексте усилий, направленных на установление мира на Южном Кавказе, был обсужден мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, в том числе подчеркнута важность согласования текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Министр Мирзоян подчеркнул важность подписания соглашения", - отмечается в сообщении.

В контексте разблокирования региональных коммуникаций был подчеркнут огромный потенциал Южного Кавказа как уникального перекрестка и необходимость срочного использования транзитных возможностей.

Арарат Мирзоян и Феридун Синирлиоглу также обменялись мнениями о процессе нормализации отношений между Арменией и Турцией.