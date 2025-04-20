Экс-президенты США выступили с критикой Трампа

Бывшие президенты США Билл Клинтон, Барак Обама и Джо Байден в течение последних двух недель выступили с критикой действующего главы государства, несмотря на традицию воздерживаться от публичной критики своих преемников.

Об этом пишет газета The Washington Post.

В частности, Барак Обама призвал противостоять гонениям Трампа на университеты и другие учебные учреждения. Джо Байден предупредил, что действующий президент разрушает «священные обязательства» по вопросам социального обеспечения. Билл Клинтон осудил Трампа из-за его стремления «доминировать» и акцента на обидах.

«За необычный период, длящийся чуть более двух недель, три бывших президента вышли на публичную сцену, чтобы высказать опасения в адрес нынешнего хозяина Белого дома, несмотря на традицию, согласно которой бывшие президенты обычно воздерживаются от публичной критики своих преемников», — говорится в тексте.