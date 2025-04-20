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Лондон призвал Москву к полному прекращению огня в Украине

First News Media12:40 - Сегодня
Лондон призвал Москву к полному прекращению огня в Украине

Министерство иностранных дел Великобритании призвало Россию к полному прекращению огня в Украине после объявления главой государства Владимиром Путиным пасхального перемирия.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

Представитель МИД Великобритании подчеркнул, что Украина «взяла на себя обязательства по полному прекращению огня», и призвал Россию «сделать то же самое».

Он отметил, что пауза позволит провести переговоры о справедливом и прочном мире.

«Настал момент для Путина показать, что он серьезно относится к миру, прекратив свое ужасное вторжение», — заявили в ведомстве.

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