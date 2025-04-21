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Суд признал Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми

First News Media13:34 - Сегодня
Суд признал Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми

Бутырский суд Москвы признал убитого в Москве в 2018 году Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Признать Хачатуряна виновным... прекратить уголовное дело в связи со смертью подсудимого", - огласил приговор один из тройки судей.

Ранее прокурор попросил признать доказанной виновность Хачатуряна по всем пунктам обвинения.
Дело самих сестер еще не закрыто, но решение суда, установившего вину их отца в насилии, станет одним из доказательств их невиновности. Защита надеется, что оно также будет прекращено.

Хачатуряна судили по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении нескольких лиц, а также за изготовление порнографических материалов и их распространение в интернете.

Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.

Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство.

Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение. В феврале 2021 года, однако, Мосгорсуд вернул оба дела об убийстве - на старших сестер и младшую, они расследовались отдельно - в прокуратуру. Дело отца же передали для посмертного рассмотрения в суд.

Источник: РИА Новости

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