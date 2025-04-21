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Павел Дуров: Telegram скорее уйдет с рынка, чем раскроет переписку пользователей

First News Media15:30 - Сегодня
Павел Дуров: Telegram скорее уйдет с рынка, чем раскроет переписку пользователей

Telegram скорее уйдет с рынка, чем подорвет шифрование в мессенджере и нарушит основные права человека.

Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

По словам Дурова, власти Франции обсуждают законопроект, который обяжет мессенджеры внедрять бэкдоры, позволяющие полиции получать доступ к личным сообщениям. Поправки вносят в законопроект о борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Сенат Франции одобрил законопроект, но Национальное собрание отклонило его.

Дуров отметил, что если бы закон был принят, то Франция стала бы первой страной в мире, лишившей своих граждан права на неприкосновенность частной жизни.

«Технически невозможно гарантировать, что только полиция сможет получить доступ к бэкдору. После его внедрения он может быть использован другими лицами — от иностранных агентов до хакеров. В результате личные сообщения всех законопослушных граждан могут быть скомпрометированы. Вот почему, как я уже говорил ранее, Telegram скорее уйдет с рынка, чем подорвет шифрование с помощью бэкдоров и нарушит основные права человека. В отличие от некоторых наших конкурентов, мы не обмениваем конфиденциальность на долю рынка», — написал Дуров.

Он добавил, что за свою 12-летнюю историю Telegram «никогда не раскрывал ни единого байта личных сообщений». В соответствии с законами Евросоюза мессенджер по решению суда раскрывает только IP-адреса и номера телефонов подозреваемых в совершении преступлений, но не сообщения.

Павел Дуров в августе 2024 года провел несколько дней в заключении во Франции. Ему предъявили обвинения в ряде преступлений, связанных с организованной преступностью, в том числе в соучастии в распространении наркотиков и детской порнографии, а также — в отказе предоставлять информацию по запросам властей.

Вскоре после задержания Дурова во Франции Telegram обновил условия предоставления услуг и политику конфиденциальности. Раньше компания обещала выдавать властям IP-адреса и телефонные номера только подозреваемых в терроризме, теперь же список таких лиц расширили до пользователей, «вовлеченных в преступную деятельность, которая нарушает условия предоставления услуг Telegram».

В середине марта 2025 года власти Франции разрешили Дурову вернуться в Дубай.

Источник: Meduza

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